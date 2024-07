Ufficiale Embarba dall'Almeria al Rayo Vallecano: si libera grazie ad una clausola

Adrián Embarba è un nuovo giocatore del Rayo Vallecano: arriva in prestito dall'Almería per giocare questa stagione nella LaLiga grazie all'attivazione della clausola che gli permette di partire per una squadra di categoria superiore per una stagione.

Il calciatore non si è recato con l'Almería a Marbella per giocare l'amichevole precampionato contro Al-Sadd e Algeciras in vista di una partenza imminente che si è conclusa questa mattina. A 32 anni dunque, tornerà nella squadra con cui ha esordito nel calcio professionistico e con la quale è stato proclamato campione della Segunda Division nel 2018.