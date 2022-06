Dopo le visite svolte in mattinata, pochi minuti fa è arrivata l'ufficialità: Rasmus Kristensen è un nuovo giocatore del Leeds. Il difensore, 24 anni, firma con gli inglesi fino al giugno 2027 e lascia Salisburgo, dove era approdato nel 2019. Quello di Kristensen è il secondo arrivo consecutivo dal Salisburgo per gli inglesi, che avevano annunciato lo scorso 26 maggio il promettente Brenden Aaronson.

