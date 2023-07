Il passaggio di consegne ora è ufficiale: Andrea Radrizzani non è più il proprietario del Leeds, che passa al gruppo 49ers Enterprises, già proprietario della franchigia NBA di Philadelphia. Ad annunciarlo nella notte è lo stesso club inglese, che spiega come la Lega abbia approvato la cessione del club da parte del presidente Radrizzani, proprietario dal 2017 e oggi numero uno della Sampdoria, che porta a casa dall'accordo circa 170 milioni di sterline.

📰 #LUFC can announce that the EFL has approved the sale of the Club to 49ers Enterprises, paving the way for the immediate transition of ownership

— Leeds United (@LUFC) July 17, 2023