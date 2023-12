ufficiale Lens, il 38enne portiere Leca non molla. Ha rinnovato fino al 2025

Attraverso i propri canali ufficiali, il Lens ha annunciato il rinnovo di uno dei giocatori più esperti della rosa di Franck Haise. A 38 anni, Jean-Louis Leca ha deciso di prolungare per un'altra stagione il suo contratto con il Sang et Or: resterà fino al 30 giugno 2025.

Importante membro dello spogliatoio, anche se non più titolare (il portiere titolare è Brice Samba), Leca ha disputato ben 137 presenze con il club in cui è arrivato nel 2018 dall'Ajaccio. Il Lens occupa attualmente il 6° posto in Ligue 1 e si giocherà la "retrocessione" in Europa League il 12 dicembre contro il Siviglia, in quello che sarà un vero e proprio spareggio. Nel girone sono già qualificati agli ottavi di Champions sia l'Arsenal che il PSV Eindhoven.