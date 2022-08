ufficiale Liam Delap come papà Rory. La punta del Manchester City è il 17 dello Stoke

Liam Delap come il padre Rory. Il giovane attaccante 19enne segue le orme del genitore, divenuto una vera e propria icona dello Stoke City, e si accasa in prestito alla società bianco-rossa, attualmente in Championship. Ufficializzato il suo approdo a Stoke-on-trent in prestito secco dal Manchester City, vestirà l'iconica numero 17 del padre.