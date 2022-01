ufficiale Lione, rinnovo per il giovane talento Barcola

vedi letture

Il Lione rende noto con un comunicato ufficiale il rinnovo dell'attaccante Bradley Barcola fino al 30 giugno 2026. Il giovane talento, 19 anni, aveva firmato già lo scorso settembre il suo primo contratto professionistico. In questa stagione per lui una presenza con la prima squadra, in Europa League contro lo Sparta Praga, servendo anche un assist a Toko Ekmabi per il 3-0 finale.