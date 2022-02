ufficiale Lipsia, il talento Clark ceduto in prestito negli USA. Resta nella galassia Red Bull

Caden Clark è uno dei giovani più interessanti nel panorama calcistico a stelle e strisce. Il 18enne trequartista nato in Minnesota, non a caso, è stato ingaggiato dal Lipsia e il club tedesco, sfruttando la sinergia con i New York Red Bulls, ha ceduto il talento in prestito fino al 31 dicembre 2022.