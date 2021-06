ufficiale RB Lipsia, preso il promettente Clark dal NY Red Bulls. Ma resterà in MLS

Il New York Red Bulls ha annunciato la cessione del centrocampista Caden Clark, classe 2003, ai cugini del RB Lipsia. Il giocatore però non si trasferirà subito in Bundesliga, ma resterà in forza al club statunitense per giocare la stagione 2021 della MLS.