Il capitano, ancora a lungo. Jordan Henderson prolunga il suo contratto con il Liverpool, che nel comunicato ufficiale però non rivela la nuova scadenza dell'accordo. Il centrocampista inglese, comunque, ha firmato stamattina all'AXA Training Centre. Il matrimonio prosegue.



𝑻𝒆𝒏 𝒚𝒆𝒂𝒓𝒔 𝒂𝒏𝒅 𝒄𝒐𝒖𝒏𝒕𝒊𝒏𝒈... 🤩@JHenderson has signed a new contract to commit his long-term future to the Reds 🙌

