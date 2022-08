È durata pochissimo l'avventura in Portogallo di Owen Beck. Il prestito del terzino gallese, ceduto dal Liverpool al Famalicao all'inizio della finestra estiva di mercato, è stato infatti interrotto: il classe 2002 è passato al Bolton.

✍️ We are delighted to announce the signing of left wing-back Owen Beck on loan from @LFC until the end of the season.

👊 Welcome to Bolton, Owen! ⚪️#BWFC 🐘🏰

— Bolton Wanderers (@OfficialBWFC) August 31, 2022