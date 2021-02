Sean Wilson ha firmato il suo primo contratto da professionista con il Liverpool. La società inglese ha annunciato sul proprio sito ufficiale la firma del terzino destro classe 2003 arrivato nell'Academy dei Reds quando aveva appena sette anni.

Sean Wilson has signed his first professional contract with the Reds 🙌

The 17-year-old defender has been at the Academy since the age of seven 🔴

