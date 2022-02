ufficiale Lo Schalke prende il Messi coreano. Arriva Dong-gyeong Lee in prestito

Dong-gyeong Lee è un nuovo giocatore dello Schalke 04. Il trequartista coreano, soprannominato "Lee-onel Messi" per le qualità nel dribbling, lascia l'Ulsan Hyundai e si trasferisce in Germania in prestito fino al termine della stagione