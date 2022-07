ufficiale Luis Suarez firma con il Marsiglia. Non è il 'Pistolero' ma l'ex Granada

Colpo in attacco per il Marsiglia, che si assicura Luis Suarez. Non il Pistolero, svincolato dopo la parentesi all'Atletico Madrid, ma il classe '97 colombiano ex Granada, tra i protagonisti nella scorsa stagione con otto reti. Suarez sarà così presto a disposizione di Igor Tudor, pronto a debuttare in Ligue 1.