ufficiale Magath torna in Bundesliga! Il tecnico tedesco ha firmato con l'Hertha

vedi letture

Felix Magath torna in pista. L'Hertha Berlino ha deciso di affidare al tecnico tedesco, disoccupato addirittura dal 2017, la propria panchina. L'ex Bayern e Schalke avrà il compito di risollevare una squadra penultima in classifica e in piena crisi di risultati: "Siamo tutti consapevoli dell'attuale situazione - ha dichiarato l'esperto manager ai canali ufficiali del club -. Sono felice di poter dare una mano all'Hertha a cercare di raggiungere l'obiettivo: è il momento di concentrarsi sulle otto partite che mancano alla fine del campionato". L'allenatore classe '53 ha firmato un contratto valido fino al prossimo giugno.