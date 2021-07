ufficiale Maiorca, prelevato dallo Stoccarda Pablo Maffeo

Nuova avventura in Spagna per Pablo Maffeo (23). Il terzino nato nello stesso comune dove si allena il Barcellona, viene prestato per la terza volta consecutiva dallo Stoccarda. La direzione questa volta è Maiorca. Nelle ultime due stagioni, Maffeo ha giocato con la stessa formula con Girona ed Huesca. Inserita anche una clausola che prevede il riscatto obbligatorio in caso di salvezza.

Cresciuto nell'Espanyol, Maffeo è stato acquistato a 16 anni dal Manchester City, disputando tre partite in tutto. Dal 2018 è di proprietà dello Stoccarda.