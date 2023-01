ufficiale Man City, nuova destinazione per Wilson-Esbrand. In Championship fino a giugno

Dopo quasi quattro anni nelle giovanili del Manchester City, che l'aveva a sua volta acquistato nell'estate 2019 dal West Ham, il terzino sinistro anglo-giamaicano Josh Wilson-Esbrand (classe 2002) lascia la rosa del Manchester City, in cui era registrato con l'U21, per accasarsi in prestito al Coventry, in seconda serie, fino al termine del campionato.