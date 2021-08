Il Manchester City annuncia il rinnovo di Ruben Dias fino al 2027. Il difensore portoghese si è trasferito la stagione scorsa dal Benfica per 68 milioni di euro ed è stato uno degli artefici del ritorno al successo in Premier League della squadra di Pep Guardiola.

We are delighted to announce that @rubendias has signed a new six-year contract! ✍️

Having joined from Benfica last September, Dias’ new deal will keep him at the Club through until the summer of 2027.

🔷 #ManCity | https://t.co/axa0klD5re

— Manchester City (@ManCity) August 30, 2021