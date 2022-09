Manuel Akanji è l'ultimo colpo del mercato estivo del Manchester City. Il club inglese ha ufficializzato l'acquisto del difensore svizzero, che lascia il Borussia Dortmund dopo quattro stagioni e firma un contratto fino al 2027. È costato circa 17 milioni di euro.

We are delighted to announce we have completed the signing of Manuel Akanji from Borussia Dortmund! ✍️

Read more ⤵️

— Manchester City (@ManCity) September 1, 2022