Rinnovo di contratto in casa del Manchester City. Il club allenato da Pep Guardiola ha ufficializzato il prolungamento di Ederson. Il portiere brasiliano ha firmato un nuovo accordo quinquennale.

We are delighted to announce that @edersonmoraes93 has signed a new five-year contract! 🙌

