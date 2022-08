ufficiale Manchester United, l'ex atalantino Diallo mandato a giocare in seconda serie

Acquistato un anno e mezzo fa per circa 25 milioni di euro dal Manchester United, l'esterno ex atalantino Amad Diallo (2002), reduce da sei mesi in Scozia ai Rangers, riparte per una nuova avventura in prestito. Lo aspetta il Sunderland, in seconda serie inglese.