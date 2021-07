ufficiale Manchester United, Tahith Chong ceduto in prestito al Birmingham

Dalla Bundesliga alla Championship. Dopo aver trascorso l'ultima stagione in prestito al Werder Brema, Tahith Chong stavolta resta in Inghilterra. Il Manchester United ha pianificato una nuova cessione a titolo temporaneo per l'ala olandese che vestirà la magla del Birmingham fino a giugno 2022.