ufficiale Marcelino non è più l'allenatore dell'Olympique Marsiglia: "Per motivi non sportivi"

Marcelino non è più l'allenatore dell'Olympique Marsiglia, adesso è ufficiale. Di seguito il comunicato del club francese: "Facendo seguito al comunicato stampa pubblicato ieri sera riguardante la dirigenza, l'Olympique Marsiglia ritiene che gli eventi del 18 settembre non consentono a Marcelino e al suo staff tecnico di esercitare in buone condizioni la funzione per la quale sono stati assunti.

A causa di questa deplorevole situazione, Marcelino e il suo staff non continueranno la loro missione all'Olympique de Marsiglia. Considerato il contesto, l'intero club è estremamente dispiaciuto di dover affrontare la partenza di un allenatore e di uno staff tecnico, arrivati ​​a Marsiglia solo il 23 giugno e pienamente impegnati nella società, per motivi non sportivi".

Il momento è di quelli complicatissimi. Dopo l'esclusione dalla Champions League, l'OM non ha cominciato bene in campionato e due giorni fa sono arrivate le minacce degli ultrà, che hanno portato oltre il limite la loro rabbia e la loro frustrazione. Proprio per questa situazione dovrebbe salutare, oltre al tecnico spagnolo, anche il presidente Longoria.