ufficiale Marsiglia scatenato, dopo Pau Lopez e Under ecco Luan Peres

Sempre più scatenato il Marsiglia di Jorge Sampaoli, che dopo aver acquistato Pau Lopez e Cengiz Under dalla Roma, oltre al francese Guendouzi, Gerson e Konrad de la Fuente, piazza un nuovo colpo, il difensore brasiliano Luan Peres. Arrivato dal Santos, dove era stato allenato anche da Sampaoli, Luan Peres firma un contratto quadriennale, come annuncia l'OM sui suoi canali ufficiali: "Olympique Marsiglia è lieto di annunciare di aver raggiunto un accordo con il club brasiliano Santos per il difensore Luan Peres. Dopo aver superato le visite mediche, Luan ha firmato un contratto di quattro anni. E' l'ottavo acquisto della nostra sessione di mercato estivo".