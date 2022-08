ufficiale Marsiglia, secondo colpo del giorno. Ecco anche la stellina 17enne Seha

Adesso è anche ufficiale, e per l'Olympique Marsiglia (dopo quello di Kabore) è il secondo acquisto annunciato in giornata. L'OM ha ingaggiato la giovane stellina Sayha Seha, 17enne centrocampista offensivo che arriva a titolo definitivo dal Troyes, come già anticipato su queste pagine negli scorsi giorni.