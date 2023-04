Ufficiale: già in prestito al Besiktas dall'estate, il terzino Arthur Masuaku (29 anni) è appena diventato un giocatore dei turchi a titolo definitivo. Esercitata l'opzione presente nell'accordo di trasferimento con il West Ham, che l'ha salutato comunicando la notizia del riscatto.

We can confirm that Arthur Masuaku has completed a permanent transfer to Turkish Süper Lig side Beşiktaş J.K.

