Arthur Masuaku lascia il West Ham. Il terzino della Repubblica Democratica del Congo, dopo sei stagioni, cambia maglia e vola in Turchia, dove giocherà con il Besiktas. L'operazione si è chiusa con la formula del prestito con diritto di riscatto.

We can confirm @ArthurMasuaku has joined Beşiktaş on loan.

Everyone at the Club would like to wish Arthur the best for his loan spell in Istanbul.

— West Ham United (@WestHam) August 2, 2022