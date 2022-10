ufficiale Matarazzo non è più l'allenatore dello Stoccarda. Attesa per il successore

Lo Stoccarda ha esonerato Pellegrino Matarazzo. Come si legge sul sito ufficiale del club, il tecnico 44enne era alla guida della squadra tedesca dal dicembre 2019 ed ha totalizzato 100 panchine. Presente anche delle brevi dichiarazioni da parte dello stesso allenatore: "Il nostro viaggio insieme allo Stoccarda volge al termine. Sono stati anni intensi e belli con molti momenti e ricordi incredibili che dureranno per sempre. Sarò eternamente grato per la possibilità che mi è stata data qui di iniziare nel mondo degli allenatori. Mi è sempre piaciuto venire a lavoro e ho potuto lavorare con molte persone fantastiche. Lo Stoccarda è qualcosa di speciale che capisci solo dopo che ne fai parte. Auguro a questa squadra, a questo club con questi tifosi, il meglio e il massimo successo". Nessuna decisione ancora per quanto riguarda il suo successore.