ufficiale Matvienko ambito da De Zerbi e non solo, ma rinnova con lo Shakhtar

Difensore ambito da molti (a gennaio De Zerbi l'avrebbe portato volentieri al Brighton, dopo averlo avuto in Ucraina, e in precedenza l'aveva cercato anche l'Ajax) per il momento Mykola Matvienko, centrale classe 1996 di piede mancino, si lega a doppio filo con lo Shakhtar Donetsk. Il nazionale ucraino ha rinnovato fino al 31 dicembre 2027, con opzione per estendere di un altro anno l'accordo.