ufficiale Mauricio Pellegrino non è più l'allenatore del Velez Sarsfield

Mauricio Pellegrino non è più l'allenatore del Velez. Il tecnico argentino era tornato a casa, nel club in cui era cresciuto e aveva vinto una Libertadores e una Coppa Intercontinentale (contro il Milan), nell'aprile del 2020. Per lui esperienze sulle panchine di Valencia, Alaves e Southampton e anche in Italia, come vice di Rafa Benitez all'Inter.