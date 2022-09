ufficiale Mesaque Djú trova squadra. L'ex West Ham firma con l'OFI Creta

Nuova avventura per Mésaque Djú. L'esterno offensivo nato in Guinea-Bissa ma di nazionalità portoghese ha firmato un contratto con l'OFI Creta fino al 30 giugno 2024. Classe 1999, il giocatore si era svincolato in estate dal West Ham.