ufficiale Meteora in Italia con la Fiorentina, Marin chiude la carriera da calciatore

Meteora in Italia con la maglia della Fiorentina, Marko Marin ha però vinto numerosi titoli in carriera. L'ultimo in Ungheria con il Ferencvaros ed è con questo che, a 33 anni, si chiude la carriera dell'esterno d'attacco ex Chelsea. Due volte vincitore dell'Europa League, titoli in Serbia e Grecia, Marin ha chiuso la sua carriera questo maggio.