ufficiale L'ex meteora viola Marko Marin è il nuovo responsabile scouting dello Stella Rossa

Lo Stella Rossa annuncia il ritorno di Marko Marin. Il club serbo rende noto che l'ex nazionale tedesco è stato nominato responsabile dello scouting. 33 anni, Marin aveva annunciato il suo addio al calcio giocato poche settimane fa, dopo la parentesi in Ungheria, al Ferencvaros. In carriera Marin vanta anche una breve esperienza in Italia, sei mesi alla Fiorentina nei quali ha collezionato nel 2014 appena 4 presenze, tutte in Europa League, con 2 reti segnate.