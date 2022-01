Il Newcastle ha ufficializzato il suo primo acquisto. Si tratta di Kieran Trippier, difensore di fascia, che ha firmato per due anni e mezzo. All'Atletico Madrid vanno circa 15 milioni di euro.

