ufficiale Nizza, dopo la Svizzera per N'Guessan c'è la Ligue 2. Va al Nimes

Dopo aver giocato la scorsa stagione nel Losanna, in Svizzera, per il centrocampista Jean N’Guessan (classe 2003) del Nizza anche la prossima stagione sarà in prestito altrove. Giocherà al Nimes Olympique, nella seconda serie francese.