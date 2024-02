Ufficiale N'Guessan saluta il Metz dopo pochi mesi. Lo aspettano gli Emirati Arabi Uniti

vedi letture

In Francia il mercato in entrata è chiuso, ma lo stesso non vale per quei giocatori in uscita e diretti verso campionati con la finestra delle trattative ancora aperta.

È il caso per esempio di Jean N'Guessan (20 anni): il centrocampista ivoriano classe 2002, arrivato al neopromosso Metz l'estate scorsa, lascia dopo pochi mesi il club di Ligue 1 e si trasferisce negli Emirati Arabi Uniti. È infatti ufficialmente un nuovo giocatore dell'Al Wasl.