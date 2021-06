ufficiale Norwich, dal Werder Brema arriva Rashica. Contratto quadriennale per l'esterno

Colpo di mercato del Norwich. Come annuncia il sito ufficiale, il club inglese ha ingaggiato Milot Rashica dal Werder Brema. L'esterno ha firmato un contratto quadriennale e si è detto subito entusiasta della nuova avventura: "Sono davvero entusiasta di giocare di fronte ai tifosi del Norwich e in Premier League. Ovviamente darò il massimo per questa squadra in ogni partita e spero di emozionare i tifosi con tanti gol e assist. Non vedo l'ora di iniziare".