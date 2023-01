Il Nottingham Forest ha annunciato l'acquisto di Chris Wood dal Newcastle in prestito con obbligo di riscatto condizionato. Il centravanti neozelandese classe '91 in caso di permanenza coi Reds firmerà un contratto fino al 2024.

We are delighted to announce the signing of New Zealand international Chris Wood! 🤩#WoodForTheTrees🌳 | #NFFC

