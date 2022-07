UFFICIALE: Nottingham Forest, saluta Panzo. Il difensore scende in Championship

Il Nottingham Forest, neopromosso in Premier League, fa registrare una cessione: Jonathan Panzo, difensore centrale di 21 anni, si è trasferito al Coventry, squadra di Championship, in prestito per una stagione.

Jonathan Panzo has joined Sky Bet Championship side Coventry City on loan for the 2022/23 campaign ✍️

Wishing you all the best for the upcoming season, JP ❤️

🌳🔴 #NFFC

— Nottingham Forest FC (@NFFC) July 13, 2022