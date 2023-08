ufficiale Nuova avventura per Nico Lopez. L'ex meteora della Roma va al Leon

Un giocatore passato dalla Serie A senza lasciare troppe tracce ha appena cambiato squadra. Si tratta di Nico Lopez, passato ufficialmente al Leon. Per l'attaccante nato a Montevideo si tratta della seconda esperienza in Messico, dato che tra il 2019 e il 2023 ha vestito la maglia del Tigres con 100 presenze, 26 gol e 11 assist.

La speranza di Nico Lopez è incidere maggiormente rispetto a quanto ha fatto in Italia. Arrivato nel 2011 alla Roma, viene promosso in prima squadra nella stagione 2012/13 collezionando appena 1 gol in 7 presenze. Successivamente veste le maglie di Udinese e Verona, ma la sua media realizzativa - 8 gol in 2 anni con 52 presenze - non migliora. Adesso mette le sue qualità a disposizione del Leon, che ne ha annunciato l'arrivo con un video postato sui propri canali social.