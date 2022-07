ufficiale Nuovo capitolo per Mandanda. Dopo l'addio all'OM ecco il biennale al Rennes

Consumato l'addio al Marsiglia nella giornata di oggi, Steve Mandanda inizia una nuova pagina della sua carriera e firma con il Rennes. Il portiere francese si lega al club per due anni, dopo l'addio all'OM dove era arrivato nel 2007 (con una parentesi in prestito al Crystal Palace) e a 37 anni compiuti è pronto a dire ancora la sua in Ligue 1.