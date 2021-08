Kristoffer Klaesson è il nuovo portiere del Leeds. Il norvegese arriva dal Valerenga: come riportato dal club inglese, le parti hanno trovato un accordo fino al 2025. Ecco il comunicato:

✍️ #LUFC is pleased to announce the signing of goalkeeper Kristoffer Klaesson from Vålerenga

— Leeds United (@LUFC) July 31, 2021