ufficiale Olanda, torna Louis van Gaal. Terzo mandato sulla panchina degli oranje

vedi letture

Louis van Gaal torna per la terza volta sulla panchina della nazionale olandese. A 69 anni decide di tornare sui propri passi accettando di allenare. Accordo fino ai Mondiali del 2022. Scelto anche lo staff, composto da Danny Blind (assistente), Henk Fraser (assistente) e Frans Hoek (allenatore dei portieri). Van Gaal prende il posto di Frank de Boer, esonerato dopo la deludente spedizione di Euro 2020. In passato ha guidato gli oranje dal 2000 al 2001 e dal 2012 al 2014, conducendo la Nazionale al terzo posto ai Mondiali in Brasile.