ufficiale Olympique Lione, Cornet ceduto al Burnley per 15 milioni: incassa anche il Metz

Dall'Olympique Lione al Burnley, Maxwel Cornet lascia la Ligue 1 e vola in Premier League. L'operazione è ufficiale, come ha informato l'OL stesso tramite un comunicato in cui svela anche i dettagli dell'affare. Il club francese incassa 15 milioni di euro, di cui il 15% sarà girato al Metz, vecchio proprietario del suo cartellino.