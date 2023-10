Il giovane William Osula (20 anni) si sta facendo largo nella prima squadra dello Sheffield United, in Premier League, e le Blades nelle scorse ore hanno proceduto a blindarlo. L'attaccante danese, con doppio passaporto inglese, ha firmato un rinnovo di contratto fino al 30 giugno 2027 con adeguamento dell'ingaggio, annunciato così sui profili social del club.

Osula 2027. ✍️

Will Osula has signed a new and improved long-term contract, keeping him at Bramall Lane until the summer of 2027.#SUFC 🔴

— Sheffield United (@SheffieldUnited) October 2, 2023