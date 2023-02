ufficiale Panetolikos, risoluzione consensuale con Varone. Il centrocampista può tornare in Italia

Si è chiusa ufficialmente l'avventura di Ivan Varone al Panaitolikos FC. Il club greco ha, infatti, comunicato la risoluzione contrattuale con il centrocampista ex Cosenza e Reggiana.

Per Varone l'avventura in Grecia iniziata nel settembre 2021 ha portato 12 presenze e un gol, con la prospettiva attuale di tornare nel calcio italiano dove potrebbe rivelarsi un'occasione per molte società di Serie B.