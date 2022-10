ufficiale Platense, Mauro Zarate risolve il contratto dopo la salvezza raggiunta

Mauro Zarate ha risolto consensualmente il contratto che lo legava alla Platense. L'ex Fiorentina, Lazio e Inter se n'è andato dopo quattro mesi: era arrivato alla fine di giugno per cercare di far rimanere il club in Primera Division: l'obiettivo è stato raggiunto e dopo la partita con l'Huracan è stato trovato l'accordo per terminare il contratto. L'attaccante verrà pagato fino all'ultimo giorno lavorato.