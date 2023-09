ufficiale PSG, Gharbi va in prestito in Svizzera. Definito il passaggio allo Stade-Lausanne

Movimento in uscita per il PSG, che permette ad un suo talento di giocare con maggiore continuità. Si tratta di Ismael Gharbi, classe 2004 che va per un anno in Svizzera allo Stade-Lausanne. Ecco il comunicato ufficiale: "Il trequartista del Paris Saint-Germain è in prestito al club svizzero FC Stade Lausanne Ouchy per la stagione 2023-2024.

Arrivato al Paris Saint-Germain nel 2016 dal Paris FC, Ismaël Gharbi ha fatto tutta la trafila delle giovanili andando agiocare con l'Under 17 e poi con l'Under 19 del club. Il trequartista ha esordito con la prima squadra del Club nell'agosto 2021 in occasione del Trofeo dei Campioni a Tel Aviv, contro il Lille. Durante l'anno finanziario 2021-2022, “Titi” ha scoperto la Ligue 1 entrando in campo contro il Troyes al Parco dei Principi alla 36esima giornata e ha così vinto il titolo di Campione di Francia 2022.

Il franco-spagnolo si allena quotidianamente con il gruppo professionistico durante la stagione 2022-2023 e partecipa a 6 partite nell'élite con in palio un nuovo titolo di Campione di Francia. Il nativo della capitale conta oggi 12 presenze in tutte le competizioni con i Rouge & Bleu. Il Club augura a Ismaël una stagione di successo con l'FC Stade Lausanne Ouchy".