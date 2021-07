ufficiale PSG, un portiere in meno: Garissone Innocent in prestito al Vannes

Un portiere in meno per il PSG. Dopo l'acquisto di Gianluigi Donnarumma, erano saliti addirittura a 8 gli estremi difensori in organico, ma uno è stato appena ceduto. Garissone Innocent lascia Parigi e si trasferisce in prestito al Vannes nella terza serie francese.