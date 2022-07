ufficiale Rayo Vallecano, la difesa si rinforza con il prestito dell'esperto Lejeune

vedi letture

Il Rayo Vallecano si rinforza in vista del prossimo campionato di Liga. La squadra del quartiere di Vallecas ha infatti annunciato mediante i propri canali di comunicazione l'acquisto di Florian Lejeune, esperto difensore centrale 31enne di nazionalità francese che arriva in prestito fino al termine della stagione dai baschi dell'Alaves, fresco di retrocessione in seconda categoria.