ufficiale Real Madrid, nuovo prestito per Kubo. Il giapponese si trasferisce al Maiorca

vedi letture

Il Real Madrid ha comunicato di aver ceduto Takefusa Kubo in prestito al Maiorca. Questo l'annuncio, pubblicato sul sito del club della capitale: "Real Madrid CF e RCD Mallorca hanno concordato il prestito del giocatore Takefusa Kubo per questa stagione, fino al 30 giugno 2022". Per il giapponese si tratta di un ritorno nelle Baleari: aveva già giocato nella stagione 2019/20, la migliore dal suo approdo in Europa.